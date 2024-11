Intesa Sanpaolo, formazione gratuita disoccupati over 40

Prende il via la nuova edizione di Digital Restart, il progetto formativo gratuito di Intesa Sanpaolo e Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, che aiuta persone disoccupate over 40 a sviluppare nuove competenze digitali pratiche (marketing, gestione del cliente, digital tool, data visualization) e trasversali (motivazione al cambiamento, collaborazione, agilità emotiva, comunicazione efficace, public speaking) per facilitare il loro reinserimento nel mercato del lavoro. Sono già cento - spiega una nota - le persone aiutate nelle scorse quattro edizioni, due su tre hanno trovato lavoro, in prevalenza donne. Oltre al periodo formativo di dodici settimane con didattica in presenza e on line, vengono facilitati colloqui con le aziende e workshop tenuti da esperti di Career Management. Su oltre mille candidature ricevute, sono state selezionate cinquanta persone per frequentare il master su due classi a Milano e Roma in base a curriculum, conoscenze tecniche, attitudine e motivazione, disoccupate o in situazione di difficoltà lavorativa da circa un anno e con una quindicina di anni di esperienza lavorativa precedente. L'iniziativa - prosegue la nota . conferma il ruolo del gruppo guidato dal Consigliere Delegato e Ceo Carlo Messina quale istituzione che vuole dare un reale contributo alla comunità, attraverso la struttura Intesa Sanpaolo per il sociale dedicata al contrasto delle povertà, alla promozione dell'inclusione e della coesione e alla gestione di tutte le attività sociali.