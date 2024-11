Meteo: svolta invernale sull'Italia, neve a bassa quota sugli Appennini

Svolta invernale su parte dell'Italia. Colpa della rapida discesa di un nocciolo di aria polare dalla Svezia che porterà la prima neve a bassa quota sugli Appennini. È quanto annuncia Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. "Nelle prossime ore - afferma - l'aria gelida scenderà molto velocemente lungo tutta la fascia adriatica, dalla Romagna fino al Canale di Otranto, abbandonando l'Italia già nella giornata di venerdì". Nelle prossime ore sono attese nevicate sparse dall'Appennino Romagnolo verso Marche ed Abruzzo. "Non sono esclusi - sottolinea Garbinato - fino a 20-30 cm di neve fresca sull'Appennino abruzzese oltre i 1000 metri e localmente qualche fiocco si vedrà anche a quote inferiori". Venerdì 15 il freddo colpirà Puglia, Basilicata e Calabria, e qualche momento di residua instabilità si registrerà anche in Sicilia. La quota neve al Sud si attesterà sui 1200-1500 metri, con vento teso che farà percepire temperature invernali. Nel weekend la situazione migliorerà sensibilmente, tanto che prevarrà il sole e il cielo terso. Farà molto freddo al mattino con gelate al Nord e localmente al Centro; solo tra Liguria di Levante ed Alta Toscana si prevedono delle deboli piogge per correnti marittime di Libeccio. La prossima settimana, infine, potrebbe aprirsi in attesa di una nuova perturbazione atlantica in arrivo dal Nord Europa. Nel dettaglio: - Giovedì 14. Al Nord: peggiora in Romagna. Al Centro: venti freddi, peggiora su Adriatiche con neve a quote collinari. Al Sud: instabile e più freddo. - Venerdì 15. Al Nord: cielo sereno, gelate al mattino. Al Centro: venti freddi, minime vicino a zero anche in pianura. - Al Sud: piogge e neve poi migliora. Sabato 16. Al Nord: cielo sereno, freddo al mattino. Al Centro: bel tempo, freddo al mattino. Al Sud: bel tempo. - Tendenza: bel tempo nel weekend salvo nubi tra Liguria e Toscana, peggiora da martedì.