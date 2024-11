GRANDI EVENTI

Atp Finals, Lo Russo mette mano al portafogli e blinda Torino

Come richiesto dal presidente della Fitp Binaghi aumenta lo stanziamento del Comune per i prossimi anni. Si passa da un contributo di 1,5 a 2,3 milioni. Obiettivo tenere la kermesse fino al 2030 (o almeno al 2027). Gaudenzi: "Qui oltre le aspettative"

L’ultimo set per tenere le Atp Finals a Torino altri 5 anni è ancora tutto da giocare. Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo vuole provarci fino in fondo e ha acconsentito alla richiesta dal presidente della Federazione italiana gioco tennis Angelo Binaghi per tenere il torneo a Torino: un incremento del 30% del budget. Così la giunta torinese stamattina ha inserito lo stanziamento aggiuntivo nel bilancio previsionale triennale proprio stamattina.

Un incremento di 800mila di euro sulle Finals, che farà crescere le risorse da 1,5 a 2,3 milioni. "Oggi la Giunta ha approvato il Bilancio previsionale triennale che contiene anche lo stanziamento incrementato per mantenere altri 5 anni le Atp Finals", ha dichiarato a margine dell’evento per la riqualificazione di campi sportivi a Falchera.

Una posizione che ricalca quella espressa dal governatore del Piemonte Alberto Cirio soltanto due giorni fa, quando ha bollato la possibilità di un ticket con Milano per il prossimo quinquennio delle Atp Finals come "un'ipotesi residuale. C'è un'ipotesi principale che rimane sul tavolo e che è quella a cui lavoriamo. Abbiamo già risposto positivamente a tutte le richieste della Federazione e stiamo lavorando col Comune perché ci siano le condizioni per avere il rinnovo completo”.

Intanto a favore di Torino arrivano le dichiarazioni al miele del presidente dell’Atp Andrea Gaudenzi: "Siamo contentissimi dell'esperienza delle Atp Finals a Torino, è andata sopra le aspettative. Provenendo da Londra c'era un po' di tensione. A Torino siamo arrivati con il Covid, problematiche fuori e dentro il palazzetto. Adesso è diventato tutto stupendo. Al di là del calore del pubblico a sorprendermi è stata l'integrazione con la città. Ti sembra di vivere il tennis un po' ovunque, è una cosa che è piaciuta tantissimo. Torino ha dato non solo quello che doveva dare ma anche di più". Frasi che però non vanno colte come un via libera per tenere il torneo sotto la Mole. Gaudenzi si è limitato a ricordare che l’annuncio sulla prossima destinazione delle Finals arriverà domenica prossima: “Le linee guida sono tante, dalla ricerca di un mercato con un alto interesse per il tennis e un'ottima atmosfera fino al tema geografico visto che il torneo si svolge dopo quello di Bercy. E poi c'è l'aspetto economico, il mercato. Sono tante le variabili. L'obiettivo è un prodotto di successo come è stato in questi anni a Torino".

Il presidente di Atp spera nel traino di Jannik Sinner, che stasera sfida Medvedev, per battere nello share televisivo la nazionale di calcio che stasera sfida il Belgio: “Se stasera il tennis batte il calcio in termini di audience io sono la persona più contenta del mondo. Sarebbe la prima volta, credo. Sarebbe stupendo, un sogno".