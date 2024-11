LA SACRA RUOTA

Nessuna chiusura né licenziamenti: giurin giurello di Stellantis

La promessa al tavolo del Mimit da parte del responsabile risorse umane Manca. A Mirafiori confermato nel 2025 il reshoring della 500 ibrida. Il programma sugli altri siti ma mancano i nuovi modelli. Urso: "In Europa auto al collasso"

“Stellantis non intende chiudere nessun stabilimento in Italia, così come non ha nessuna intenzione di fare licenziamenti collettivi”. La promessa arriva da Giuseppe Manca, responsabile risorse umane di Stellantis Italia, illustrando il piano industriale al tavolo presso il Ministero del Made in Italy presieduto dal ministro Adolfo Urso. Di più, l’azienda “ha un piano per l’Italia, che è stato condiviso coi nostri partner sindacali, e che oggi condividiamo a questo tavolo” prosegue Manca.

Secondo il ministro Urso l’industria automobilistica europea è “al collasso”. “È il momento delle scelte, altrimenti nei prossimi mesi, senza un cambio di rotta in Europa, dopo gli agricoltori anche gli operai bloccheranno le capitali europee e imporranno un cambio di rotta”. Secondo Urso è necessario “cambiare da subito la politica industriale dell’auto in Europa. Non possiamo aspettare la revisione prevista alla fine del 2026. Tra due anni non avremo più una industria automobilistica”. Su questo argomento si conferma la distanza tra il ministro e l'azienda. Al tavolo automotive, infatti, Daniela Poggio, vicepresidente Communication & Public Affairs di Stellantis Italia, ha detto che “modificare ora gli obiettivi avrebbe effetti negativi perché l'industria automobilistica opera su tempi molto lunghi". "Le politiche che garantiscono la stabilità delle regole sono più importanti che mai”, ha ribadito Poggio, “e i target del 2025 erano noti fin dal 2019, in quanto sono rimasti gli stessi decisi nella legislazione europea 2014-2019”.

Il ministro Urso ha poi annunciato che venerdì prossimo sarà a Parigi, alla trilaterale Italia-Francia-Germaniadelle associazioni nazionali d’impresa, e lì affronterà la questione anche con i partner europei, e ha confermato che non verranno introdotti di nuovo gli ecobonusper l’acquisto di auto nuove. “Destineremo tutte le risorse del fondo, che pensiamo di aumentare nel corso della manovra, sul fronte dell’offerta, a sostegno delle imprese soprattutto degli investimenti della filiera automotive. E proponiamo nel nostro 'non paper' un piano automotive Ue con incentivi alla domanda, stabili e duraturi nel tempo, con risorse comuni destinate ai consumatori europei”.

IL PIANO DI STELLANTIS. A Mirafiori, dove secondo Gianni Cortese, segretario generale della Uil Piemonte, “sono a rischio 15mila posti di lavoro, 45mila con l'indotto”, Manca assicura che “entro il 2025 sarà effettuato il reshoring della 500 ibrida, inoltre sarà dotata di una nuova batteria anche la versione bev. Con un investimento di 240 milioni di euro sta nascendo il Mirafiori Automotive Park 2030, che, oltre alle carrozzerie, include lo stabilimento eDCT che attualmente occupa 852 persone rispetto alle 500 previste, 20 turni settimanali e una produzione che a regime raggiunge 600mila unità all'anno”.

A Melfi, “grazie alla piattaforma Stella Medium, nei prossimi due anni, accanto al mantenimento di Jeep Renegade (fino al 2026) inizierà la produzione della Jeep Compass, bev e ibrida, di due modelli DS e della nuova Lancia Gamma, che segna il ritorno del marchio in questo segmento di mercato. Un totale di cinque modelli. In particolare, nel primo quarter del 2025 uscirà la prima DS e nel terzo quarter la nuova Jeep Compass Elettrica”. Per quanto riguarda il 2026, invece, entro aprile sarà il momento della seconda vettura DS, entro agosto s’attende la Jeep Compass Ibrida e alla fine dell’anno la nuova Lancia Gamma.

A Cassino, “sulla nuova piattaforma Stella Large, saranno prodotte la nuova Stelvio (2025) e la nuova Giulia (2026), in versione bev; più un ulteriore modello negli anni successivi. La Maserati Grecale andrà oltre il 2030”. Per quanto riguarda Pomigliano, aggiunge Manca, “grazie anche a una normativa Euro 7 rivista, risultato per il quale ringraziamo di nuovo il governo per la sua azione in Europa, abbiamo prolungato l’amata Panda fino al 2029, data oltre la quale si sta lavorando alla possibilità di un nuovo progetto su cui ancora stiamo verificando la possibilità all’interno del Gruppo. Nel frattempo, prosegue la produzione di Hornet e Tonale almeno fino al 2027”.

“Stellantis Pro One, la divisione dei veicoli commerciali di Stellantis, ha appena rinnovato interamente la gamma dei Van e Atessa, stabilimento storico in cui si producono i furgoni di grandi dimensioni del gruppo e il più grande impianto europeo di veicoli commerciali leggeri, continua ad essere centrale”. “Nello stabilimento di Atessa è stata avviata la produzione dei nuovi furgoni di grandi dimensioni (Large Van) di Stellantis Pro One, adesso anche in versione bev. Nel 2030 arriveranno ulteriori novità”. Ancora, Manca ricorda che “il nostro amministratore delegato è stato in visita alla sede Maserati di Modena per un incontro di lavoro con il nuovo ceo Santo Ficili, il team di gestione e i partner sindacali. Obiettivo della giornata è stato costruire un dialogo per favorire una crescita sostenibile e redditizia di Maserati, unico marchio di lusso di Stellantis, fondato su eccellenza, innovazione e design. Maserati, in fase di transizione verso l’elettrificazione con il programma Folgore per i modelli Grecale, GranTurismo e GranCabrio, offre anche motorizzazioni Ice e mild hybrid. Al vertice della gamma ci sono la MC20 e la MC20 Cielo, con motore Nettuno V6. L’intera gamma attuale e futura di Maserati sarà prodotta al cento per cento in Italia”. Sul fronte degli altri stabilimenti, conclude Manca, “le meccaniche stanno lavorando regolarmente e, sul fronte di Termoli, continueremo in modo significativo la produzione dei motori Gme, soprattutto per gli Stati Uniti, e dei motori Gse per i veicoli ibridi come 500 o Panda”.

Rassicurazioni già dette e ridette che non bastano per i sindacati: “Abbiamo chiesto di alzare il livello di interlocuzione a Palazzo Chigi. Il piano industriale deve essere rafforzato per il rilancio del settore”, ha affermato il numero uno della Fim Cisl Fernando Uliano, esprimendo preoccupazione per eventuali licenziamenti e sottolineando la necessità di mantenere gli stabilimenti operativi. Uliano ha inoltre criticato il taglio del governo agli incentivi per il settore automotive, definendolo “una follia” e affermando che è necessario un sostegno finanziario più consistente, anche a livello europeo, attraverso un possibile Next Generation EU per l’automotive. “Serve molto di più che rimpinguare i fondi: bisogna potenziarli”, ha concluso Uliano.