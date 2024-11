Valle (Pd), Gabusi pilatesco su strada Vallone Sea

"Per fare chiarezza sul progetto della strada nel Vallone di Sea, nel Torinese, un nuovo percorso per raggiungere l'alpeggio di proprietà del comune di Groscavallo denominato alpeggio Gias Balma Massiet, che avrà un chiaro impatto negativo sul territorio, ho presentato circa un mese e mezzo fa un'interrogazione in Consiglio regionale per sapere come la Regione intenda garantire la sicurezza e la tutela dell'ambiente e del paesaggio nell'area interessata, interrogazione alla quale l'assessore Gabusi ha fornito una risposta che potremmo definire ponziopilatesca". Lo sostiene il consigliere regionale del Partito democratico in Piemonte Daniele Valle. "L'assessore infatti - prosegue l'esponente dem - ha ammesso che la valutazione del settore tecnico regionale, peraltro inviata al sindaco del Comune di Groscavallo, non è positiva "sotto l'aspetto geologico e geomorfologico alla realizzazione dell'intervento". Tuttavia ha precisato che la Regione Piemonte dal 5 aprile scorso non è più competente a concludere il procedimento, dal momento che, in base alla nuova legge regionale, per questi interventi viene delegato il Comune nel cui territorio sono previsti i lavori e l'autorizzazione è rilasciata dal sindaco". "Dal momento che il sindaco di Groscavallo - conclude Valle - non ha tenuto conto di questo parere e non solo non ha valutato la revoca del progetto, ma sta proseguendo nella costruzione di un'opera che, se realizzata, costituirà un pericolo per la sicurezza dei cittadini e dei turisti, mi sarei atteso un impegno da parte dell'assessore competente in difesa dell'ambiente e del paesaggio nell'area interessata".