Arcidiocesi Torino, nuovo centro per adulti in difficoltà

Una nuova casa multiservizi è stata inaugurata oggi a Torino, alla presenza dell'arcivescovo, monsignor Roberto Repole, dell'assessore alle Politiche sociali della Città di Torino, Jacopo Rosatelli, del presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi, e dei rappresentanti della rete privata e pubblica dei servizi di sostegno per le persone in grave emarginazione adulta e in condizione di senza dimora. Il nuovo centro, denominato "Casa porta di speranza", si trova in via Chiala 14, nel quartiere Mirafiori Sud, e all'inaugurazione, in occasione dell'ottava Giornata mondiale dei poveri, monsignor Repole ha affermato: "Quando si aprono delle strutture come queste, quando le si mantiene, le si fa vivere, non c'è il nulla dietro, ci sono delle volontà, ci sono delle libertà, ci sono delle persone e ci sono delle responsabilità. Dobbiamo credo riabituarci a vedere tutto il bene, tutta la generosità che c'è anche nella nostra città".