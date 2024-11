Cirio: su Lingotto Fiere approfondimenti con Demanio e Cdp, poi incontro con Gl Events

"Ribadiamo l'interesse all'individuazione di un percorso che consenta un maggior coinvolgimento della Regione, insieme al Comune di TORINO e Camera di Commercio, nella valorizzazione di Lingotto Fiere. Come ho avuto modo di dire nelle scorse settimane, abbiamo avviato un percorso di approfondimento, anche coinvolgendo l'Agenzia del Demanio e Cassa depositi e prestiti. Sono approfondimenti attualmente in corso, al termine dei quali incontreremo Gl events per un confronto con l'attuale proprietà''. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, risponde alle dichiarazioni di Gl Events e aggiunge: ''l'obiettivo comune è rendere il centro fieristico sempre più un patrimonio della città e del territorio, valorizzandone il potenziale con benefici sia per le manifestazioni che già oggi si svolgono al Lingotto, sia per quelle che potranno arrivare in futuro".