IN PIAZZA

Troppi scioperi, altolà del garante

Corre il rischio di essere dimezzata la mobilitazione convocata per il 29 novembre da Cgil e Uil. Secondo la Commissione di garanzia dovrebbero essere esclusi i settori trasporti, sanità e giustizia. I sindacati hanno cinque giorni per replicare

Escludere dallo sciopero generale del 29 novembre contro la manovra i settori di trasporti, sanità e giustizia. È quanto indica il Garante sulla mobilitazione indetta da Cgil e Uil, in una comunicazione inviata ai sindacati nel tardo pomeriggio di ieri.

Secondo la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, si verificherebbe la violazione della regola della rarefazione oggettiva, che attribuisce agli utenti il diritto di usufruire con relativa continuità del servizio, imponendo di conseguenza ai rappresentanti dei lavoratori di distanziare le azioni di sciopero che vi incidono.

La Commissione ricorda infatti che risultano “precedentemente proclamati” altri scioperi, come quello di 24 ore dal 23 al 24 novembre del personale del trasporto ferroviario e merci su rotaia, quello del personale Trenitalia direzione Business regionale Piemonte e Valle d’Aosta negli stessi giorni, quello del personale del ministero di Giustizia il 25 novembre e del personale della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e delle professioni sanitarie del Sistema sanitario nazionale.

La Commissione ravvisa anche la violazione della regola della “rarefazione al trasporto passeggeri”, secondo la quale non è consentita la concentrazione tra scioperi generali e/o tra scioperi generali e scioperi di settore, limitatamente ai settori dei trasporti passeggeri, in considerazione del fatto che è stato precedentemente proclamato dalle Confederazioni nazioni di Cub e Sgb uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, per l’intera giornata del 29 novembre 2024.

Per questo motivo andrebbero esclusi dalla mobilitazione di fine mese i lavoratori dei settori trasporti, sanità e giustizia. I sindacati hanno cinque giorni per replicare.