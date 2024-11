Il no del Liga

Dicono che… proprio dal suo idolo non poteva accettare un No come risposta. E infatti era fuori di sé Ivan de Grandis, vicesindaco di Novara e astro nascente di Fratelli d'Italia, accorso martedì al teatro Coccia per assistere al concerto di Ligabue con il sogno di incontrare la colonna sonora della sua gioventù, il volto del rock all'italiana, una vita su e giù da un palco. E invece l’entourage dell’artista è stato irreprensibile e gli ha sbarrato la strada verso il backstage manco fosse stato uno dei tanti seccatori che si accalcano dopo le esibizioni. E allora, così malamente rimbalzato, il numero due dell'amministrazione di Alessandro Canelli non ci ha più visto: “Il Coccia è del Comune” ha replicato l'attapirato vicesindaco in una sorta di “lei non sa chi sono io” che ha lasciato piuttosto indifferenti gli omoni della sicurezza. In fondo, si sa, tutti vogliono viaggiare in prima.