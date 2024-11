Scelta di campo

Dicono che.... dopo le ultime diatribe pubbliche tra i leader locali di Lega e Fratelli d’Italia, Massimo Giordano e Gaetano Nastri, i fratellini più filo leghisti come l’assessore all’istruzione Giulia Negri e il presidente del Consiglio comunale Dodo Brustia, abbiamo deciso di evitare ogni ambiguità, non avendo più contatti con gli alleati padani. Un modo per marcare la loro fedeltà al partito di Giorgia Meloni nonostante gli ottimi rapporti con il sindaco Alessandro Canelli. Una scelta di campo che rende ancor più netti i rapporti di forza tra i due partiti, soprattutto in vista delle prossime elezioni amministrative all’ombra della cupola di San Gaudenzio.