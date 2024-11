Il 36% delle donne dichiara di aver subito violenza

Il 36% delle donne italiane dichiara di aver subito violenza verbale, emotiva o fisica da parte di un uomo. Le più colpite risultano le under 25: quasi 6 su 10 (57%) riferiscono di essere state vittime di qualche forma di violenza. Numeri più alti dell'ultima rilevazione Istat. È uno dei dati di 'Oltre le parole. Narrazione politica e percezione pubblica sulla violenza maschile contro le donne' ricerca di ActionAid in collaborazione con Osservatorio di Pavia e B2Research, che ha raccolto e analizzato i social dei rappresentanti politici italiani e ha intervistato con un'indagine demoscopica gli italiani per conoscerne le opinioni. L'84% tra quelle che l'hanno subita dichiara di non aver ricevuto o non aver cercato aiuto e sostegno per vergogna, mancanza di informazioni su chi contattare, timore di non ottenere il supporto necessario o paura di ritorsioni da parte dell'autore della violenza. Tra gli uomini, una schiacciante maggioranza allontana da sé il problema: l'84% dice di non aver mai manifestato comportamenti violenti, né fisici né verbali, nei confronti di una donna. In egual misura uomini e donne chiedono educazione e sensibilizzazione delle persone, a partire dall'età scolare (60%), a seguire maggiore punizione per gli autori di violenza (54%), maggiore protezione/assistenza per le donne che hanno subito violenza (51%). Le persone di destra o centro-destra tendono ad attribuire maggiore importanza a misure punitive e, in particolare, sostengono con più forza l'introduzione della castrazione chimica per i colpevoli di violenza sessuale (41% vs 21%) delle persone di sinistra.