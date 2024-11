Atc, recuperati due alloggi che erano stati occupati

Sono stati recuperati altri due alloggi occupati abusivamente nel complesso popolare di via Ghedini 19, a Torino. Gli alloggi, liberati grazie all'intervento della polizia locale, sono stati messi in sicurezza da una ditta incaricata dall'Agenzia Territoriale per la Casa per prevenire ulteriori intrusioni. Dopo l'intervento di fine ottobre, gli alloggi recuperati nello stabile salgono quindi a 5 (ne restano occupati 4). "Questo intervento - ha spiegato il presidente di Atc del Piemonte Centrale, Emilio Bolla - conferma il nostro impegno per il ripristino della legalità nei quartieri di edilizia sociale. Ringrazio la polizia locale per l'efficacia dell'azione e i nostri tecnici per il pronto intervento di messa in sicurezza degli alloggi. Garantire la sicurezza e la serenità degli inquilini regolari è una priorità assoluta per l'Agenzia e continueremo a lavorare per contrastare ogni forma di occupazione abusiva, collaborando con tutte le istituzioni competenti".