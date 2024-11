SLIDING DOORS

Fuggi fuggi dalla Lega, Cirio fa incetta di sindaci

In Valsesia decine di amministratori locali scendono dal Carroccio per accasarsi in Forza Italia. Solo l'ex presidente della Provincia di Vercelli Botta resta in standby. Così il partito di Salvini perde una delle sue più antiche roccaforti

Un tempo era la roccaforte elettorale di Gianluca Buonanno, pittoresco e influente eurodeputato della Lega e gran collettore di voti nella sua Valsesia. Oggi quel patrimonio fatto di tanti amministratori locali vola giù dal Carroccio, con tanti saluti e senza troppi rimpianti. Abbandonati e spaesati, i sindaci di quel fazzoletto di terra nella provincia di Vercelli stanno accorrendo in massa verso Forza Italia. È un fiume in pieno la Sesia, che dal Monte Rosa porta giù fino in valle sindaci e piccoli amministratori travolti dalla crisi della Lega e decisi a cercare riparo a casa di Alberto Cirio.

Più di una decina i sindaci contattati, molti quelli che hanno già preparato le valigie e nelle prossime ore annunceranno il passaggio. Tra i più decisi c'è Fabrizio Bonaccio, primo cittadino di Borgosesia, il paesone a guardia della valle che fu amministrato proprio da Buonanno e poi dal suo delfino, l'ex consigliere regionale e poi deputato Paolo Tiramani, poi entrato i n rotta di collisione con il suo partito e che ora osserva interessato le faide in quella che una volta era casa sua. C'è chi dice stia preparando il suo rientro, ripartendo proprio da Borgosesia dove i rapporti con il suo successore sono ormai prossimi allo zero. La Valsesia più di altre aree del Nord Italia fotografano bene la crisi di un partito in ripiegamento dilaniato da litigi e beghe. Anche quest'ultima emorragia pare tragga origine dalla rivolta scoppiata tra i maggiorenti locali, all'indomani dell'imposizione del vicesindaco di Gattinara Daniele Baglione quale numero uno del partito vercellese, sbarrando la strada a Michele Pairotto, sindaco di Tronzano. Una mossa che molti imputano direttamente al segretario piemontese Riccardo Molinari.

E ora è arrivato il conto. Insieme a Bonaccio, se ne va anche la sua vice Eleonora Guida. Risalendo le sponde della Sesia verso il Monte Rosa, sta tentando il salto Eraldo Botta, già presidente della provincia di Vercelli e ora vicesindaco di Varallo. Un nome sul quale Cirio storce il naso (c'è chi parla addirittura di un veto), per via di vecchi dissidi risalenti a quando Botta protestò contro il mancato passaggio del treno da Varallo. Anche il convoglio di Forza Italia ora rischia di tirare dritto e lasciarlo a terra.

Salendo in quota passerà in Forza Italia anche il sindaco di Quarona Fabrizio Pietrasanta, tra i registi dell'operazione, con la sua vice Ilaria Perincioli, il collega di Scopa Marco Deblasi, la prima cittadina di Scopello Antonella De Regis, il sindaco di Balmuccia Riccardo Peco, il vice sindaco di Mollia Luciano Ferro, il sindaco di Alto Sermenza Roberto Sacchi, il primo cittadino di Pila Massimo Gatti. Passando dalla Sesia agli affluenti, traslocano con Cirio anche Daniele Tacchino, sindaco di Cervatto, e il sindaco di Rimella Riccardo Peco. Il paese dell’ex consigliere regionale Angelo Dago, che ha mancato la rielezione nonostante le 2.480 preferenze ricevute e ora si deve accontentare di un posto da staffista nell'assessorato di Matteo Marnati. Rimane a mezza via, invece, il primo cittadino di Alagna Roberto Veggi, che pure fu tra i primi a essere contattato grazie ai buoni rapporti con un altro assessore della giunta Cirio, Gian Luca Vignale, tra le persone più vicine al governatore.

Scendendo in pianura, scendono dal Carroccio per il partito di Tajani altri tre sindaci: Luca Chiara di Valduggia, Massimo Basso di Serravalle Sesia e Leonardo di Rienzo, sindaco di Guardabosone. Un’operazione animata e in parte gestita, sul territorio, da Maria Cristina Patrosso, vicesindaco di Postua ma soprattutto suocera di un’altra vice di Antonio Tajani, Deborah Bergamini, responsabile esteri di Forza Italia. È stata proprio lei, a quanto pare, a contattare alcuni sindaci e a tirare le fila dei tanti amministratori alla ricerca di una nuova casa politica. E pare che non sia finita. Insomma, l’ondata della Sesia, che prosciuga la Lega in un bacino dove un tempo non conosceva rivali, potrebbe non avere ancora raggiunto la piena.