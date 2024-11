Sindacati, per i lavoratori della Lear futuro sempre più fumoso

Lo strumento più idoneo per affrontare il proseguo della vertenza Lear di Grugliasco è l'uso della cigs per aree di crisi complessa. Concordano su questo Fim, Fiom e Uilm dopo l'incontro di oggi sugli ammortizzatori sociali. Il 29 dicembre scadrà infatti la cassa integrazione straordinaria. I tecnici della Regione Piemonte - spiegano i sindacati - hanno confermato che a oggi sono presenti adeguate risorse economiche che consentono l'utilizzo di questa tipologia di ammortizzatore. Il tempo trascorre inesorabile - affermano Fim, Fiom e Uilm - mentre le soluzioni per le lavoratrici e i lavoratori della Lear di Grugliasco sono sempre più incerte, sempre più fumoso è il potenziale investitore di cui si è discusso in sede ministeriale nei mesi scorsi. Quindi serve più tempo per costruire percorsi certi, che conducano verso reali soluzioni di carattere industriale del sito di Grugliasco. Chiediamo a tutte le amministrazioni territoriali, alla Regione Piemonte e al Mimit di attivarsi per supportare il futuro lavorativo dei 380 lavoratori e lavoratrici della Leear.