ALLE URNE

Regionali, si scommette sul 2-1

Per chi tra Schlein e Meloni lo deciderà la piccola Umbria dove la presidente uscente Tesei è in leggero vantaggio ma teme l'astensionismo e l'incognita Bandecchi. In Emilia-Romagna quasi certa la vittoria del sindaco di Ravenna De Pascale

La tornata autunnale delle regionali sta diventando un incubo per il campo largo, sempre più diviso e litigioso. Speravano nel 3 a 0, da inaugurare con la riconquista della Liguria, ma alla fine il sindaco di Genova Marco Bucci l'ha spuntata all'ultimo voto. Così il Partito democratico rischia l'ennesima sconfitta alle regionali, una serie che non è consecutiva soltanto per via della vittoria di Alessandra Todde in Sardegna.

Una vittoria sul filo del rasoio che la maggioranza al governo spera di ripetere in Umbria, dove la governatrice uscente Donatella Tesei conserva un piccolo vantaggio sulla sfidante Stefania Proietti, sindaca di Assisi sostenuta da tutta l’opposizione (da Iv ad Avs), oltre che da buona parte del mondo civico umbro. Una partita nella quale crede molto la segretaria dem Elly Schlein, che soltanto ieri ha visitato Foligno, Gualdo Cattaneo e Amelia. Sperando che i malumori tra alleati non facciano franare tutto, come successo in Liguria dove alla fine Italia Viva si è tirata indietro.

Sul centrodestra però pesa un’incognita: quella di Stefano Bandecchi. Lo sciroccato sindaco di Terni, città che con poco più di 100mila anime è il secondo centro urbano della regione dietro Perugia, è una figura molto conosciuta sul suo territorio e anche in questa campagna elettorale è riuscito a catalizzare l'attenzione con una delle sue uscite fuori registro: stavolta ha sollevato il retro di un’apecar finendo virale sui social. Nel centrodestra, specie tra Fratelli d’Italia, molti lo avrebbero volentieri lasciato fuori dalla coalizione, ma alla fine gli hanno aperto la porta in nome del pragmatismo: trovarselo contro, a drenare voti a Tesei, sarebbe stato peggio. L’insofferenza dei meloniani deriva anche dalla ricandidatura della leghista Tesei.

Sia in Umbria che in Emilia-Romagna le urne saranno aperte domenica e lunedì. Difficilissima la sfida per il centrodestra nella roccaforte del Pd, quell'Emilia-Romagna dalla quale arrivano sia Schlein che il suo ex sfidante Stefano Bonaccini, che ha lasciato la poltrona da governatore per accomodarsi all’europarlamento. Così i democratici hanno puntato sul sindaco di Ravenna ed ex presidente della Provincia Michele De Pascale. Sfiderà Elena Ugolini, preside di una paritaria con una lunga militanza in Comunione e liberazione, oltre che ex sottosegretaria del governo Monti. Nonostante la sua appartenenza cattolica, Ugolini ha cercato di evitare di farsi tirare in mezzo a una delle questioni più sentite dai “pro life” emiliani: la scelta di rendere disponibile a domicilio la pillola abortiva Ru486, presa a livello amministrativo. Una decisione che la candidata del centrodestra ha scelto di contestare sul metodo, per non farsi inquadrare in una “guerra di religione”. In Emilia il centrosinistra sarà trainato dal Pd, dato al 35% negli ultimi sondaggi, ma dietro ha tutto il fronte progressista. A differenza di quanto sostenuto dal presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, Italia Viva sarà presente anche qui, seppur senza simbolo, ma con tanti candidati “imboscati” nelle civiche.