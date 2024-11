SPORT & POLITICA

Fine dei Giochi per Malagò?

Coni, ora in pole c'è Pancalli

Al Foro Italico è tempo di grandi manovre. Il numero uno le tenta tutte per rimanere in sella almeno fino alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ma il Governo e gli avversari interni non sembrano intenzionati a concedergli una deroga. Il piano di fusione con il Cip

Il valzer tra gli affreschi e le statue di Palazzo H ha preso a suonare da settembre. Una dopo l’altra tutte le federazioni affiliate al Coni, gli enti di promozione sportiva e le discipline associate si riuniranno per celebrare le loro assemblee ed eleggeranno i nuovi (si fa per dire, sono sempre gli stessi) vertici. Così potrebbe concludersi, alla fine dell’inverno, la lunga era di Giovanni Malagò. Potrebbe, perché nonostante una legge stabilisca per il numero uno dello sport italiano il limite dei tre mandati, nessuno ancora è pronto a scommettere sul fatto che una deroga dell’ultimo momento non salti fuori, magari tra i meandri del Milleproroghe. “Ci stanno lavorando, ma lo spazio è stretto” ammette chi quelle dinamiche le conosce bene e in passato ha bazzicato tra i circoli più esclusivi dello sport capitolino, a partire proprio dall’Aniene dove Malagò è di casa.

Era il 19 febbraio 2013 quando il Consiglio nazionale del Coni lo incoronò a sorpresa al termine di una lunga notte di trattative e tradimenti. Alle spalle c’erano le Olimpiadi di Londra con l’addio trionfale di Valentina Vezzali alla pedana e un bottino non esaltante in termini di medaglie. Da allora si sono avvicendati a Palazzo Chigi sette presidenti del Consiglio, mentre Malagò teneva saldo il timone e consolidava un potere sempre più assoluto (e secondo alcuni autoreferenziale). E ora? Lui vorrebbe restare in sella almeno fino alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, le ha conquistate mettendo in campo la sua fittissima rete di relazioni a livello nazionale e internazionale e ora vuole chiudere in grande la sua epopea. Serve la proroga di un anno, ma sarebbe un precedente troppo difficile da maneggiare: “Che fai dopo? Ne eleggi uno per tre anni? E che direbbe il Cio?”. Non si è mai visto.

E dire che il governo l’ha approvata una normetta per salvare i presidenti di federazione e consentir loro di continuare a rimanere a vita sulle loro poltrone, come accaduto al compianto Franco Chimenti, scomparso un mese fa a 85 anni, pochi giorni dopo aver ottenuto il suo settimo mandato al vertice della Federazione Golf, dove venne eletto per la prima volta nel 2002. All’inizio dell’anno è stato eliminato il limite dei mandati imponendo, dopo il terzo, la maggioranza rafforzata dei due terzi dell’assemblea, per rendere valida l’elezione. Una norma ispirata dal padre padrone del nuoto, Paolo Barelli, che accidentalmente è pure deputato di Forza Italia e acerrimo nemico di Malagò. E infatti quella normetta vale solo per i presidenti di federazione, non per il capo del Coni. Per questo sarebbe da leggere in filigrana l’assegnazione del collare d’oro a Barelli. Un tardivo tentativo di appeasement o piuttosto una mossa disperata?

Una cosa è certa, se non avesse limite di mandati, Malagò potrebbe restare a Palazzo H finché vuole. Certo non gli mancano i nemici, per informazioni basta suonare al campanello del numero uno della Federtennis Angelo Binaghi, che ora viaggia sull’onda del successo delle Atp Finals di Torino e che per il Coni e la sua gestione ha sempre avuto parole al fiele (“Un morto che cammina” è la frase attribuitagli in un’intervista che lui poi ha smentito). Tuttavia, la stragrande maggioranza delle federazioni sono con lui, nonostante la riforma Giorgetti gli abbia strappato dalle mani la cassa, trasformando quella che un tempo era la Coni Servizi – gran dispensatore di contributi e finanziamenti – in Sport e Salute il cui vertice è nominato ora dal Governo e risponde alla politica. Ma se la legge non cambia per lui la partita è finita e su chi verrà dopo non mancano le speculazioni, sussurrate a mezza voce tra un cocktail all’Aniene e un convegno al Foro Italico.

Molto dipende da quanto Malagò sarà in grado di orientare la sua successione. Uno dei nomi che, soprattutto all’inizio, circolava con più insistenza è quello di Silvia Salis, dirigente sportiva dalle solidissime relazioni nella Capitale, atleta di livello nazionale nel lancio del martello e oggi vicepresidente vicario del Coni. Sarebbe il primo presidente donna e questo ne fa un indiscutibile atout. Altri spifferi portano a Marco Di Paola, tra i primi a essere riconfermati (oltre ai già citati Barelli e Binaghi, tutti con percentuali bulgare) a capo della sua federazione, quella degli sport equestri. Entrambi – Salis e Di Paola – sono fedelissimi di Malagò, così come il presidente della Federvolley Giuseppe Manfredi che porterebbe in dote uno storico oro olimpico a Parigi. Ma quanto può essere in grado un presidente uscente di determinare il dopo di lui? “Se salta Giovanni è bomba liberi tutti” azzarda un altro insider con la preghiera di anonimato. Teoria che trova conferma proprio nell’elezioni di dieci anni orsono quando Gianni Petrucci, nel lasciare il suo incarico aveva designato Raffaele Pagnozzi come suo naturale erede; sembrava non ci fosse spazio per un outsider e invece spuntò proprio Malagò. Per questo forse il vero favorito oggi è Luca Pancalli (“il meno citato ma il più pensato”), numero uno del Cip, il Comitato paralimpico, che lui vorrebbe fondere nel Coni in un unico super ente che tenga insieme le due facce dello sport. I bookmaker puntano su di lui, ma c’è chi ancora scommette sull’ultima zampata di Malagò.