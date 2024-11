Ucraina: domani a Torino la protesta dei russi contro Putin

Un flash mob in piazza Castello per protestare "contro l'aggressione russa all'Ucraina" è in programma domani a Torino. L'iniziativa ricade a mille giorni dall'inizio delle operazioni militari e rientra in una mobilitazione internazionale che prevede, fra l'altro, una 'Marcia contro la guerra" a Berlino e una manifestazione a Roma nei pressi dell'ambasciata di Russia in Italia. Tra coloro che hanno annunciato la partecipazione all'evento torinese ci sono esponenti radicali e della Comunità dei Russi liberi. "Domani - dichiara Giulio Manfredi, di Europa Radicale - ribadiremo le richieste che in questi mille giorni abbiamo rivolto alle varie istituzioni coinvolte a vario titolo nel conflitto: nuove incriminazioni per Putin, revoca delle onorificenze elargite dal 2014 a esponenti del suo regime, abolizione del segreto di Stato sulle forniture militari, emanazione del Codice dei crimini militari". "Dopo avere costruito in Russia un sistema fondato sulla violenza, sulla criminalità e sulla privazione della libertà - dichiara una portavoce della Comunità dei Russi liberi - Putin ha deciso di estenderlo con la forza all'Ucraina. Cercheremo di spiegare chi è la persona che si cela dietro a questo progetto e quali conseguenze vengono patite ogni giorno dalle persone coinvolte ingiustamente". Dopo il flash mob l'evento proseguirà nella sede dell'associazione radicale Adelaide Aglietta, dove verranno scritte delle lettere destinate ai prigionieri politici in Russia.