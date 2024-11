Cirio, Piemonte terra di grande solidarietà

"Questo territorio ha una storia straordinaria di solidarietà che anche oggi continua, grazie al lavoro dei tanti medici e operatori sanitari che portano la loro professionalità nei luoghi del mondo dove c'è più bisogno". A dirlo il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, portando il saluto all'evento "Salute al centro" organizzato al Cuamm pet il suo meeting annuale, al quale è presente il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio , Antonio Tajani. "In questo momento - sottolinea Cirio - i riflettori del mondo sono tutti su Torino e sul Piemonte per le Atp Finals per raccontare una città e un territorio splendido e capace di organizzare grande eventi, ma non c'è crescita economica senza inclusione e solidarietà e il fatto che qui, oggi, si svolga questo importante incontro dedicato alla cooperazione e alla solidarietà ci arricchisce ancora di più".