Anci: Tajani, il sindaco di Torino è una persona che stimo

"Il sindaco di Torino, anche se non appartiene alla mia forza politica, è una persona che io stimo e lo considero un sindaco capace, ha le carte in regola per farlo. Ci sono altri sindaci, sempre dello stesso schieramento politico, che sono capaci, vedremo quali saranno anche le proposte che faranno le parti politiche". Così, a margine della sua partecipazione alla Colletta Alimentare, il ministro e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a chi gli chiedeva un commento sulla possibilità che il sindaco, Stefano Lo Russo, venga eletto presidente dell'Anci all'assemblea della prossima settimana. "È sicuramente in corsa, diciamo che per noi non è invotabile", ha aggiunto.