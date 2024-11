SACRO & PROFANO

Di poca fede (e senza Chiesa). Così si crede ancora in Italia

Dal rapporto Censis commissionato dalla Cei emerge un quadro solo apparentemente confortante. Quel 71% che ancora si dichiara genericamente cattolico esprime un vago sentimento religioso. Tutti al cine con il vescovo Olivero. La Comunione: in mano o in bocca?

La Conferenza episcopale italiana ha commissionato al Censis un rapporto sullo stato del cattolicesimo italiano in vista dell’assemblea dei vescovi che si è svolta in questi giorni. Ne risulta un quadro che conferma tutte le tendenze in atto da qualche decennio, con accelerazioni e accentuazioni. Il dato che potrebbe dirsi confortante è che su un campione di mille adulti, il 71% si dichiara genericamente cattolico, ma di quale fede si tratti rimane tutto da verificare. Permane quindi un vago senso religioso – soprattutto a livello culturale – nella maggioranza della popolazione italiana, ma sentirsi «cattolico» a volte nulla ha a che fare con l’autentica fede e questo è il vero dramma. Il 55,8% di coloro che vanno a Messa lo fanno perché sentono «interiormente» la fede, il 39% dice di pregare quando sperimenta un’emozione, quando ha paura e quindi chiede aiuto ad un Altro. Il 45% degli intervistati non si riconosce nell’insegnamento della Chiesa perché esso appare superato e questo – ne siamo certi – sarà l’argomento principale usato a favore di riforme sempre più radicali. Alla maggioranza degli intervistati piace la Chiesa che fa assistenza ai poveri, ma poi ognuno, nelle questioni di fede, si affida al «fai da te» perché i temi spirituali sono stati dimenticati od omessi dalla pastorale ufficiale, mentre le persone vivono un deserto spirituale a fronte di una Chiesa che appare piegata ad un immanente che non soddisfa i bisogni più profondi dei credenti.

Il presidente del Censis, Giuseppe De Rita, lo spiega chiaramente: «La zona grigia della Chiesa di oggi è il risultato dell’individualismo imperante, certo, ma anche di una Chiesa che fa fatica ad indicare un “oltre”, la Chiesa ha sempre aiutato la società italiana ad andare oltre, deve ritrovare questa sua capacità, perché una Chiesa solo orizzontale non intercetta chi è ubriaco di individualismo, perché a costoro non basta sostituire l’io con “noi”, hanno bisogno di un oltre, hanno bisogno di andare oltre l’io». Tuttavia, il 57% crede che ci sia qualcosa dopo la morte e il 61,7% di essi pensa poi che ci sarà nell’Aldilà un premio per i buoni e un castigo per i cattivi, aspetto questo che la Chiesa di oggi ha completamente obliterato. Inaspettato è il dato del 43,9% dei praticanti che apprezza «i bei riti di un tempo». Esso rappresenta sicuramente una critica alla deriva liturgica attuale e comunque un segno non piccolo di quella spiritualità e sacralità che è andata perduta. Insomma, un altro indizio della sete di «oltre» messa in luce da De Rita.

***

Chi non è più di primo pelo ricorda bene i primordi di quella pedagogia culturale che furono i gloriosi cineforum, croce e delizia di ogni aggregazione giovanile degli Anni Sessanta e Settanta, il cui clou, dopo la proiezione di una pellicola impegnata, era sempre il mitico dibattito, sul quale Nanni Moretti – «No, il dibattito no» – esordì con il suo primo lungometraggio nel 1976 (Io sono un autarchico), una battuta che fece da pendant, nello stesso anno, a «La corazzata Potemkin è un cagata pazzesca» di fantozziana memoria. Così ha il sapore di un ritorno a quegli anni «formidabili», l'invito che il vescovo di Pinerolo, monsignor Derio Olivero, sempre alla ricerca di iniziative che possano stupire un pubblico sempre più scettico, ha rivolto ai suoi fedeli: «Al cinema con il vescovo Derio» e con i giovani che entrano gratis a spese della diocesi. E per evitare che, come succede nel lungometraggio di Moretti, dove dopo la proiezione i più se la svignano, Sua Eccellenza introdurrà ogni volta il tema di 3 film: Quel giorno d’estate (M. Hers), Non così vicino (M. Forster), The quiet girl (C. Bairéad). L’intento è sempre quello di evitare l’arroccamento (ma quando mai?) «in una posizione difensiva, talvolta addirittura in contrapposizione, ma di entrare in dialogo, di mettersi in ascolto, con la disponibilità di imparare». La Chiesa, dunque, non più maestra e nemmeno «esperta in umanità» (Paolo VI), ma soltanto allieva di un mondo da cui avrebbe solo da imparare, per l’appunto, come stare al mondo senza salvarlo come è nella pretesa cristiana. Cosa, peraltro, che sta praticando da almeno qualche decennio con i risultati che sappiamo.

***

Il Santo Padre ha nominato, in sostituzione del cardinale Raniero Cantalamessa, il nuovo predicatore della Casa pontificia nella persona del cappuccino padre Roberto Pasolini, insegnante di esegesi biblica e vicino al Centro Aletti del famigerato padre Marko Rupnik. Il nuovo predicatore è noto al pubblico per alcune sue conferenze in cui ha affermato che l’omosessualità condannata da San Paolo (in particolare Rm 1, 26-27), dove si parla esplicitamente di «rapporti contro natura», è in realtà quella relazione contrassegnata da puro piacere ed egoismo mentre – dice lui – non si riferisce all’omosessualità non edonista e altruista. Egli svolge poi una esegesi sulla «storia d’amore omosessuale tra Gionata e Davide», sulla relazione tra il centurione e il suo servo (Mt 8, 5-13; Lc 7,1-10) lasciando immaginare, con evidenti forzature, relazioni omoerotiche nella cerchia dei discepoli, tra Gesù e i discepoli e tra Gesù e Lazzaro. Padre Pasolini conclude sostenendo che nella cultura del mondo biblico, l’«unica tendenza che esisteva agli occhi degli autori era quella eterosessuale ed è per questo che venivano stigmatizzati gli atti omosessuali: erano atti che venivano immediatamente catalogati come una cosa che non esisteva, come una donna che mette i pantaloni». Dunque, gli atti omosessuali erano non compresi semplicemente perché culturalmente non concepiti, omettendo completamente che a stabilire quali siano gli atti ordinati o disordinati è sempre l’atto creativo. Così per il nuovo predicatore pontificio il testo di Fiducia Supplicans non permette di benedire l’omosessualità tout court perché si tratterebbe solo di parlare bene delle persone, come faceva Gesù, sfuggendogli che la benedizione sacramentale non è un semplice «dire-bene» di una persona o di persone ma, nel caso di Fiducia Supplicans, di farlo sul piano di coppie che si caratterizzano proprio per la loro relazione omosessuale.

***

Traditores custodes

Il livello teologico e culturale dei vescovi che piacciono tanto a Francesco emerge, nella sua pochezza, in un’omelia dell’arcivescovo metropolita di Cascavel in Brasile, monsignor José Mário Scalon Angonese, nella quale se la prende con coloro che, nel pieno rispetto delle norme, ricevono la Comunione in bocca. Usando toni e argomenti di una palese falsità, li ha accusati di essere anacronistici e medievali e ha avuto il coraggio di dire – dimostrando notevole ignoranza e improntitudine – che «il Concilio Vaticano II ci ha insegnato che gli adulti devono mangiare con le loro mani». Inutile a questo punto richiamare la norma dell’«Ordinamento del Messale Romano» che certi ideologi rifiutano, salvo trovare tutti i cavilli per dire di no alla Messa tradizionale: «Se la Comunione si fa sotto la sola specie del pane, il sacerdote, eleva alquanto l’ostia e la presenta a ciascuno dicendo: il Corpo di Cristo. Il comunicando risponde: Amen, e riceve il sacramento in bocca o, nei luoghi in cui è stato permesso, sulla mano, come preferisce». Già il prefetto della Congregazione del culto divino, cardinale Jorge Medina Estévez, indirizzandosi a un vescovo dove i preti rifiutavano la Comunione in bocca, scriveva: «Qualsiasi rifiuto della Santa Comunione ad un fedele sulla base del suo modo di presentarsi costituisce una grave violazione di uno dei più fondamentali diritti del fedele cristiano, precisamente, quello di essere assistito dai suoi Pastori per mezzo dei Sacramenti (CIC 213)».