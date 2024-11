Sicurezza stazioni ferroviarie, 1.200 persone controllate

Circa 1.200 persone controllate, 43 stazioni vigilate, 140 bagagli ispezionati e un indagato in stato di libertà: questo il bilancio in Piemonte e Valle d'Aosta dell'operazione "Stazioni Sicure" promossa dal Servizio Polizia Ferroviaria a livello nazionale. Sono stati 124 gli operatori che giovedì scorso sono stati impegnati sul territorio di pertinenza. Gli agenti hanno effettuato mirati servizi di vigilanza al fine di incrementare i livelli di sicurezza nelle aree ferroviarie di competenza a tutela sia dei viaggiatori che di tutti gli utenti delle stazioni. I controlli, con l'uso di metal detector, sono stati estesi ai bagagli al seguito negli scali ferroviari e a bordo treno nonché ai depositi bagagli. Particolare attenzione è stata rivolta ai convogli internazionali, che giungono nel territorio nazionale da Svizzera e Francia, e alle stazioni abitualmente non presidiate da personale Polfer.