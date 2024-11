Sicurezza stradale, gli studenti a lezione dalla polizia

Nella settimana in cui si celebra la "Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada", che ricorre ogni anno la terza domenica di novembre, a Torino scende in campo la polizia con una serie di iniziative. Oggi, tra le 9 e le 18, all'ingresso del centro commerciale "Mondojuve Shopping Village" di Nichelino, è allestito uno stand per avvicinare i frequentatori e con loro approfondire contenuti sulla sicurezza Stradale. Venerdì scorso, nell'area congressi dell'Industrial village di Iveco, si è svolto un evento cui hanno preso parte 200 studenti degli istituti scolastici superiori Zerboni e Giordano Bruno. Il prefetto di Torino, Donato Cafagna, il questore Paolo Sirna e il dirigente del compartimento Piemonte e Valle d'Aosta, Giuseppina Minucci, hanno invitato i ragazzi ad avere "condotte responsabili e consapevoli". E' poi intervenuta Maria Grazia Di Virgilio, dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, che in un incidente stradale ha perso un fratello. A conclusione della mattinata le due atlete paralimpiche delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, Andrea Mogos e Carlotta Gilli, hanno affrontato il tema della "resilienza" come capacità di superare le prove che la vita ci mette davanti.