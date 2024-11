Regionali Emilia-Romagna, affluenza più alta in zone alluvionate

E' di 11,57%, il dato definitivo dell'affluenza alle urne alle 12 alle Regionali in Emilia-Romagna, poco meno della metà del dato della stessa ora delle precedenti elezioni del gennaio 2020 (23,44%) quando però si era votato in un solo giorno. La provincia che ha votato di più è stata quella di Ravenna (13,14%) probabilmente trainata anche dal fatto che il candidato del centrosinistra e sindaco e presidente della Provincia, seguono Bologna (13,06%) e Reggio Emilia (11,59%). Maglia nera la provincia di Rimini con l'8,95%. Sopra la media l'affluenza nel Comune di Bologna (13,68%) e tendenzialmente di tutte le città capoluogo di provincia. È bassa ovunque, in Emilia-Romagna, l'affluenza alle urne, ma i Comuni coinvolti maggiormente dalle ultime alluvioni sono di qualche punto percentuale sopra alla media regionale che è dell'11,57%, in fortissimo calo rispetto alle Regionali del 2020. L'affluenza, ad esempio, ha raggiunto il 14,4% a Bagnacavallo (Ravenna), ancora più alta nel seggio della frazione di Traversara, diventata uno dei simboli dell'alluvione perché colpita molte volte negli ultimi anni, dove ha votato il 15,4%. A Faenza ha votato il 13,57%. Sopra la media anche i Comuni del Bolognese come Pianoro (12,86%) e San Lazzaro di Savena (13,82%), colpiti nell'ultima ondata.