Regionali, in Umbria affluenza alle 12 in calo, è al 9,54%

E' del 9,54% il dato definitivo a mezzogiorno dell'affluenza alle Regionali 2024 in Umbria. Era stato del 19,55% nella precedente consultazione quando però si era votato in un giorno. Il dato dell'affluenza è praticamente uniforme sull'intero territorio umbro. In base ai dati ufficiali del ministero dell'Interno risulta del 9,68% in provincia di Perugia e del 9,16% in quella di Terni.