Lo Russo a Binaghi, "difficile portare via le Finals da Torino"

"Prima di portare le Atp da un'altra parte e allargare gli orizzonti devi vedertela con me e Cirio. Noi siamo disponibili a fare tutti gli investimenti diretti e indiretti e so che, preso in mezzo da me, Cirio e Appendino che è qui che fa il tifo e che ringrazio, sarà per te più difficile avere altri tipi di orizzonti e quindi io continuo a essere cautamente ottimista". Così, rivolto sorridendo al presidente Fitp Angelo Binaghi, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, alla conferenza stampa finale delle Atp Finals sul futuro dell'evento dopo il 2025.