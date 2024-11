GRANDI EVENTI

Sinner trionfa alle Atp Finals e trascina Torino verso il bis

L'altoatesino conquista il torneo senza perdere neanche un set: numero uno al mondo e "Maestro". Tripudio del pubblico. La kermesse resterà in Italia anche per il prossimo quinquennio. Cirio: "Al lavoro per ottenere qui la permanenza"

Jannik Sinner ha vinto l’edizione 2024 delle Atp Finals, a Torino. L’azzurro si è imposto nella finale del torneo contro Taylor Fritz, vincendo l’incontro in poco più di un’ora e mezza di gioco con il punteggio di 6-4, 6-4. Per Sinner si tratta della prima affermazione nelle Atp Finals, che arriva a coronamento di una stagione in cui ha conquistato i primi due Slam della carriera. Nel corso della premiazione, il presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi ha annunciato che le Atp Finals resteranno in Italia anche nel prossimo quinquennio 2026-2030. Ora per Torino inizia la battaglia per cercare di ottenere l’assegnazione anche per il prossimo quinquennio.

Per Sinner si tratta del diciottesimo titolo in carriera, l’ottavo di questa stagione e il primo nel torneo dei “Maestri” dopo la finale persa contro Djokovic lo scorso anno. L'altoatesino allunga nel ranking (+4mila punti sul secondo Zverev), diventa il terzo giocatore nell'Era Open a vincere Australian Open, Flushing Meadows e Atp Finals dopo Federer e Djokovic. Prossimo appuntamento, con i colori azzurri, la Coppa Davis a Malaga. “È un momento speciale, per vuol dire tanto vincere davanti a questo pubblico incredibile. Ho cercato di trovare una chiave migliore rispetto all'anno scorso, oggi c'era più tensione. Sono felice di condividere questo con il pubblico italiano”, sono state le prime parole di Jannik Sinner dopo il successo.

“Oggi festeggiamo Sinner che ci regala emozioni incredibili e una vittoria meravigliosa e porta l’Italia sul podio del mondo, e la certezza che le Atp resteranno in Italia fino al 2030 – commenta a caldo il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio –. Sono molto soddisfatto di questo risultato e credo che se l’Italia ha di nuovo ottenuto di ospitare le Atp sia anche merito della capacità organizzativa e di accoglienza che la Regione Piemonte e la Città di Torino hanno saputo dimostrare in questi anni”. Un obiettivo che vede le istituzioni impegnate: “Ora proseguiamo il lavoro per ottenere la permanenza qui delle Atp per i prossimi 5 anni, lo merita Torino, lo merita il Piemonte e lo meritano le migliaia di appassionati che hanno contribuito in questi anni a far crescere la manifestazione e renderla unica, come confermato dal pubblico e dagli atleti”.