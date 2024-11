Fascicolo sanitario, per 1 mese si può negare caricamento dati

La Regione Piemonte ha riaperto i termini per l'opposizione al caricamento dei dati sul fascicolo sanitario di eventi clinici precedenti al 2020. La proroga - si legge in una nota - vale da oggi per 30 giorni, fino al 17 dicembre. Tutti i cittadini con assistenza sanitaria o stranieri temporaneamente presenti sul territorio potranno scegliere - "così come già avvenuto tra maggio e giugno scorsi, di non consentire il caricamento nel proprio fascicolo sanitario elettronico dei dati e documenti digitali sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale antecedenti al 19 maggio 2020". Il diritto si può esercitare attraverso il servizio on line dedicato sul portale Sistema Tessera Sanitaria (https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/cittadini-hp). Per accedere al servizio - spiega la Regione - occorre disporre di strumenti di identità digitale quali Spid, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Se non si dispone di nessuno di questi strumenti si può esercitare il diritto all'opposizione accedendo all'apposita funzione presente nell'area libera del Sistema Ts con tessera sanitaria o codice Stp (Straniero temporaneamente presente). Le persone che non hanno la possibilità di accesso digitale possono essere assistite da intermediari autorizzati presso la propria azienda sanitaria".