Zaia, "i Lep vanno calcolati a prescindere dall'Autonomia"

"I Lep sono in Costituzione perché devono essere definiti in questo paese. Questo governo li ha introdotti obbligatoriamente dopo 23 anni di inutili chiacchiere, e quindi la Corte dice di coinvolgere il Parlamento. Le due cose si mettono assieme, ma non è che i Lep vivono per l'autonomia, dovevano essere già calcolati a prescindere". Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia, a margine del Forum Ambrosetti sul turismo sostenibile, a Cison di Valmarino (Treviso), tornando sulla sentenza della Consulta sulla legge Calderoli. "Quello che è accaduto in Corte costituzionale - ha proseguito Zaia - è assolutamente un'indicazione utile. Dobbiamo però dire ai cittadini che la legge è presente in Gazzetta ufficiale, quindi chi ha voluto far credere ai cittadini che è finito tutto racconta come al solito le bugie. Penso che le indicazioni siano accoglibili: la Corte dice di coinvolgere il Parlamento nella votazione d'intesa, anche in una fase emendativa. Quindi si va avanti. Per quanto riguarda il referendum - ha ribadito infine - secondo me non ci sono più i presupposti perché sia autorizzato".