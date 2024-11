Le prebende di Cirio

Dicono che… nella sua doppia veste di vicesegretario nazionale di Forza Italia e numero uno della lista che porta il suo nome, Alberto Cirio abbia deciso di capitalizzare al massimo il suo consenso in Piemonte. E dopo aver incassato l’adesione di una trentina di amministratori della Valsesia ha iniziato a distribuire incarichi e prebende: il primo a beneficiarne sarebbe Fabrizio Bonaccio, sindaco di Borgosesia, il quale non ha fatto in tempo a disfare le valigie che potrebbe presto indossare i galloni di segretario provinciale di Forza Italia a Vercelli. Un ruolo che lui spera possa puntellarlo per un secondo mandato e aiutarlo a respingere l’assalto che potrebbe arrivare da un ex leghista che a Borgosesia ha ancora un alto consenso: Paolo Tiramani.