REGIONE LIGURIA

Bucci vara la giunta della Liguria e "commissaria" la Sanità con la virostar Bassetti

Un tira e molla durato fino a qualche minuto prima della presentazione ufficiale della squadra. Dopo alcuni scazzi nomina assessore Nicolò, l'oculista del San Martino, che alla fine digerisce la fask force coordinata dall'infettivologo diventato famoso col Covid

Si è protratta fino all'ultima ora utile la discussione sulla composizione della nuova giunta della Liguria, ma ora la squadra di Marco Bucci è pronta e ufficializzata. Il nuovo governatore mantiene le deleghe al Bilancio, le Partecipate regionali, i Fondi europei, la Comunicazione, gli Affari costituzionali e legali, Relazioni internazionali, Transizione digitale e informatica. La carica di vicepresidente della Regione è assegnata all’assessore leghista Alessandro Piana: avrà le competenze di Agricoltura, allevamento, acquacoltura e pesca professionale, Fiere, grandi eventi entroterra, Parchi e biodiversità, escursionismo in tempo libero, Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza. “Gli assessori hanno una marea di deleghe, quindi la nostra richiesta di aumentare il numero di assessori è giustificata da questo fatto e sarà ovviamente senza ulteriore spesa”, ha detto Bucci.

La squadra è infatti composta da 7 assessori, tra i quali figura una sola donna. L’obiettivo del neo governatore è di averne complessivamente 9. Riconfermato l’assessore Giacomo Giampedrone, fedelissimo di Giovanni Toti, a cui vanno le deleghe di Difesa del suolo, Infrastrutture, Ambiente e tutela del territorio, Protezione civile ed Edilizia ospedaliera, quest’ultima una novità. Simona Ferro, unica donna in Giunta e rappresentante di Fratelli d’Italia, avrà le deleghe a Sport, Cultura, Scuola e Università. Paolo Ripamonti, leghista, sarà assessore a Sicurezza, Energia, Immigrazione ed Emigrazione, Area di crisi complessa, Vertenze aziendali e rapporti con sindacati, Personale regionale, Patrimonio.

Sarà assessore alla Sanità Massimo Nicolò, scelto personalmente da Bucci per assumere la delega: era stato vicesindaco di Genova dal 2021 al 2022. “Abbiamo deciso di affrontare l’argomento sanità con una forza dirompente, per fare il salto di qualità” ha commentato Bucci. L’assessorato si avvarrà della competenza di alcuni tecnici che si occuperanno di digitalizzazione, ma non solo: Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive del San Martino di Genova, sarà coordinatore del “Consiglio superiore di sanità ligure”, composto in tutto da 13 persone. E sarebbe stata proprio la nascita di questa task force a provocare un acceso diverbio tra il presidente e Nicolò, per nulla intenzionato a farsi “commissariare”. Tensioni, a quanto pare, superate.

Luca Lombardi, new entry anche lui per Fratelli d’Italia, sarà invece l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale, Agenzia In Liguria. A Marco Scajola spetterà la delega a Trasporti, Urbanistica, Rigenerazione urbana, Demanio marittimo, Attività estrattive, Programmazione Fse. Lo Sviluppo economico verrà assegnato ad un altro leghista, Alessio Piana in qualità di consigliere delegato, finché non potrà essere nominato assessore dopo la deroga romana per avere 9 assessori. Sono quattro su sette gli assessori confermati della giunta di Giovanni Toti.