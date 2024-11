REGIONALI

Umbria ed Emilia: 2-0 per Schlein.

Ma M5s affonda nel campo largo

Se il successo di De Pascale nella regione rossa era scontato, arriva quasi a sorpresa la vittoria di Proietti contro l'uscente Tesei. L'alleanza tra Pd e Cinquestelle torna a festeggiare dopo una lunga serie di sconfitte. Il partito di Conte, però, è irrilevante

Doppio successo per il centrosinistra in Emilia-Romagna e Umbria. E se la vittoria di Michele De Pascale nella regione rossa per antonomasia è apparsa sin dall’inizio scontata, ben più incerto era il risultato in Umbria dove Stefania Proietti era avanti di un solo punto secondo le proiezioni, salvo poi vedere ampliarsi il suo vantaggio con i voti reali fino a cinque punti.

In Emilia sono oltre 15 i punti di vantaggio del centrosinistra. Il candidato presidente veleggia al 56,7% (a Bologna supera il 63%). Il Pd è il primo partito con il 42,9%, mentre il Movimento 5 stelle risulta irrilevante al 3,8%, terza forza della coalizione, dietro anche ad Alleanza Verdi e Sinistra (5,3%) e appena davanti alla lista dei Civici (3,6%). Nel centrodestra Elena Ugolini è di poco sopra il 40%, con Fratelli d’Italia al 23,7, davanti a Forza Italia (5,6%) e Lega (5,3%).

Anche l’Umbria è ormai acquisita per il partito di Elly Schlein. Proietti è al 51,2%, trainata da un Pd anche qui in grande spolvero, al 30,4%, davanti ai Cinquestelle (4,7%). Decisamente più indietro il governatore uscente Donatella Tesei, al 46,1% con FdI che si ferma al 19,5, Forza Italia al 9,5 e Lega al 7,8. Non è bastata l'alleanza con il sindaco di Terni Stefano Bandecchi e la sua Alternativa popolare al centrodestra per confermare la presidente uscente. Nella sua provincia, Bandecchi ottiene il 7,5% (seconda forza della coalizione) e limita i danni, ma a Perugia il divario è di oltre sette punti e lì sono i candidati dem a fare la differenza. Sostanzialmente irrilevante, anche qui, il risultato del M5s, che si conferma in crisi di consenso, soprattutto nelle elezioni locali dove il voto organizzato prevale su quello d'opinione. Con ogni probabilità Proietti avrebbe vinto anche senza l'apporto del partito di Giuseppe Conte.

Prima di oggi l'unica vittoria del campo largo nelle regioni risaliva allo scorso febbraio, quando venne eletta in Sardegna la pentastellata Alessandra Todde. Dopodiché il centrosinistra aveva inanellato una lunga serie di sconfitte in Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Liguria.

Mentre Schlein sta arrivando a Perugia per festeggiare con Proietti, arrivano le prime congratulazioni dai leader dell’opposizione. “Complimenti a Stefania Proietti per la sua vittoria in Umbria. Siamo molto contenti di averla sostenuta in questa campagna elettorale non facile e certi che i cittadini abbiano voluto premiare il suo profilo serio, moderato e di ottima amministratrice", ha affermato il segretario di Azione Carlo Calenda, mentre il leader di Italia Viva Matteo Renzi chiede di consolidare l’alleanza delle opposizioni: "Complimenti a Michele De Pascale e a Stefania Proietti. Il centrosinistra unito vince. Il centrosinistra diviso perde. Lo dice la matematica da sempre, lo conferma la politica oggi”, ha scritto sui social. Il presidente dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha telefonato a Proietti: "Vittoria strepitosa, le promesse last minute del centrodestra non hanno ingannato gli umbri. Nessun dubbio fossi tu la candidata migliore", ma non andrà a Perugia per via degli impegni con il Movimento: "Stiamo preparando Nova, siamo in dirittura d'arrivo; non riesco a raggiungerti festeggiare e ad abbracciarti, la Costituente mi blocca a Roma". Su X la premier Giorgia Meloni ha scritto: "Desidero rivolgere i miei auguri di buon lavoro ai nuovi presidenti della Regione Umbria, Stefania Proietti, e della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Al di là delle differenze politiche, auspico una collaborazione costruttiva per affrontare le sfide comuni e lavorare per il benessere e il futuro delle nostre comunità. Un ringraziamento sentito va a Donatella Tesei ed Elena Ugolini per l'impegno, la dedizione e la passione dimostrati in questa competizione elettorale".