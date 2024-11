All'Egizio festa per il Bicentenario, ospite d'onore Mattarella

Il Museo Egizio di Torino è pronto alla festa per il Bicentenario, momento clou della celebrazione che continuerà anche nel 2025: domani 20 novembre arriverà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, primo visitatore del museo rinnovato. Ci saranno anche il ministro della Cultura, Alessandro Giuli e il ministro delle antichità egiziane, Khaled Mohamed Ismail. Accolti dalla presidente Evelina Christillin e dal direttore Christian Greco, visiteranno in anteprima la Galleria dei Re e il Tempio di Ellesija che riaprono al pubblico dopo quasi otto mesi di cantieri e un investimento di 23 milioni da parte del ministero della Cultura e di sponsor privati. Al capo dello Stato Greco consegnerà la prima copia della pubblicazione realizzata dall'Egizio per i 200 anni. Dopo la visita di Mattarella il Bicentenario entra nel vivo con tre giorni di festival, dal 20 al 22 novembre, giornate in cui il Museo aprirà le porte al pubblico gratuitamente su prenotazione. La Notte Bianca del Museo, il 20 novembre, dalle 21 alle 24, con il balletto Safe from sleep di Marco Pelle del New York City Ballet e Antonella Albano, prima ballerina della Scala, dà il via a un fitto calendario di eventi e conferenze, programma che si conclude il 22 novembre con l'annullo filatelico del francobollo celebrativo del bicentenario e l'incontro tra il direttore del Museo Greco e il direttore del Museo Egizio del Cairo, Ali Abdelhalim Ali. Sullo sfondo della festa del Bicentenario resta il nodo della scadenza molto vicina del mandato della presidenza di Evelina Christillin. Al 27 novembre manca, infatti, soltanto una settimana. L'ex ministro Sangiuliano non si è mai espresso sulla questione, mentre il suo successore Giuli, intervistato sabato dalla Stampa, ha detto che "da Roma non arriveranno né veti né nomi". Finora il presidente dell'Egizio, però, è stato sempre indicato dal ministero della Cultura. Se Giuli non lo farà Christillin andrà in prorogatio ma soltanto per 45 giorni. Per statuto potrebbe anche a questo punto aprirsi l'ipotesi commissariamento del museo.