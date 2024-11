Repole, "morire perché lavori è ferita enorme per la società"

"Morire perché lavori rimane una ferita enorme per la nostra società e dovremmo sentirci tutti coinvolti e impegnati perché ci sia un lavoro sicuro per tutti, perché il lavoro torni ad essere la possibilità di vivere meglio e di far vivere meglio i propri cari". A dirlo, a margine della presentazione del Festival della Missione 2025, l'arcivescovo di Torino, monsignor Roberto Repole, commentando l'incidente mortale sul lavoro, ieri sera a Torino, nel quale è morto un operaio di 51 anni. "Sembra quasi una banalità dover fare un appello per il lavoro sicuro" - osserva mons. Repole - ribadendo che "tutti coloro che vanno a lavorare vanno a lavorare per vivere e per far vivere".