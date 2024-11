A Torino il Festival della Missione nell'anno giubilare

Sarà Torino a ospitare nell'anno giubilare, dal 9 al 12 ottobre 2025, la terza edizione del Festival della Missione, il cui tema sarà "Il Volto Prossimo". Un invito a riflettere sulla domanda "a chi mi faccio prossimo?" che assume un'urgenza particolare in un mondo lacerato da conflitti e crisi globali. Un appuntamento che si inserirà all'interno del Festival dell'Accoglienza "diventando - sottolinea l'arcivescovo Roberto Repole - una bellissima occasione per dilatare gli orizzonti su un piano internazionale ma anche di profondità, perché si possono guardare vicende andando a fondo partendo dalle storie, soprattutto dei più fragili". "Un'occasione anche - aggiunge mons. Repole - per riscoprire che ormai la missione non riguarda solo alcune zone del mondo, ma qualunque luogo in cui esistono donne e uomini. Credo sia molto bello celebrare un Festival della Missione qui a Torino riprendendo confidenza col fatto che il prossimo è colui a cui tu ti avvicini e ci aiuterà anche a ricordare che Torino è una città plurale e a rivivere i fondamenti per cui può continuare ad esserlo". L'evento, che avrà un pre e un post festival, con attività rivolte a scuole, università, parrocchie e comunità locali, vuole essere anche un'occasione per riportare le periferie al centro attraverso le voci di chi le vive ma anche con azioni concrete. Fra queste un'iniziativa dedicata al quartiere Brancaccio di Palermo, dove sarà realizzato un murale in memoria di don Pino Puglisi e fratel Biagio su un terreno confiscato alla mafia. "Un Festival - conclude il suo direttore generale, Agostino Rigon - per camminare insieme, espressione di una nuova autocoscienza ecclesiale e missionaria in cui testimoniare che è possibile, in un mondo così ferito, lavorare e vivere insieme".