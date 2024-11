Atp, oltre duemila tifosi per la festa finale alle Ogr

La seconda edizione del The Final Set Closing Party, la festa conclusiva delle Nitto ATP Finals organizzata da Ogr Torino con la selezione musicale di Movement Entertainment, ha registrato la presenza di 2.500 tifosi, che hanno riempito la Sala Fucine per festeggiare la vittoria del Jannik Sinner. La serata si è conclusa sulle note di quattro Dj set a cura di Timo Maas, Neverdogs, Youniverse e Dario Loconte. "Anche quest'anno il format dell'evento, organizzato da Ogr Torino in collaborazione con la Regione Piemonte, Città di Torino e FederTennis, si è rivelato vincente, coniugando perfettamente sport, musica e cultura", dicono gli organizzatori.