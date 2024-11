Lo Russo, contro astensionismo la politica recuperi credibilità

"La disaffezione dei cittadini dal meccanismo elettorale è un tema molto molto presente e traversale, lo riscontriamo sia quando vince il centrodestra sia quando vince il centrosinistra. E' una riflessione di sistema e penso che la risposta la debba dare la politica recuperando, credibilità, coerenza e quindi autorevolezza". A dirlo il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nella diretta radio del martedì commentando la scarsa affluenza alle urne alle recenti elezioni regionali. "Sono abbastanza convinto - dice - che una parte di elettorato non si riconosca più nei partiti perché talvolta i partiti, purtroppo forse troppo frequentemente, dicono cose diverse a seconda della convenienza del momento. E talvolta queste cose sono così diverse da sembrare quasi opposte e questo fa perdere di credibilità, che invece è la cosa che viene apprezzata di più. Poi ci si può anche non riconoscere nelle cose che vengono dette, ma si riconosce alle persone la coerenza, che alla lunga credo paghi e può ridare una credibilità a chi si candida a governare le proprie comunità". E per recuperare credibilità, conclude, "bisognerebbe avere un'idea di cosa si dice, motivarla e non cambiarla istantaneamente a seconda della convenienza momentanea".