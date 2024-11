DIRITTI & ROVESCI

Cirio non sfila all'Europride.

La Regione non scuce un euro

"Niente impegni sul bilancio", risponde l’assessore Tronzano a Disabato (M5S), che voleva sapere l’entità dello stanziamento regionale per la parata internazionale Lgbtq+, a Torino nel 2027. Una mossa per tener buona la destra, Marrone (FdI) in primis

L’Europride arriverà a Torino nel 2027, ma la Regione Piemonte non ha intenzione di aprire il portafoglio per sostenere la manifestazione internazionale della comunità Lgbtq+. I soldi li metteranno le fondazioni, spiega in una breve nota l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano. “Si comunica che, come accade per i grandi eventi che si svolgono sul nostro territorio, le risorse sono assicurate dal costante dialogo della Regione col sistema delle fondazioni bancarie con le quali l’ente si è già attivato affinché siano individuati i fondi necessari a garantire l’organizzazione dell’evento, senza prevedere un impegno diretto sul bilancio regionale”, ha risposto alla capogruppo pentastellata Sarah Disabato che ci scherza su: “Sì ai soldi, ma non i nostri”. Ma al di là delle battute, prova a essere costruttiva: “Ci aspettiamo che la Regione sostenga con i mezzi a disposizione un evento che celebra i diritti civili e le pari opportunità. Ed è importante fare la nostra parte tutti insieme”. E ci tiene a sottolineare che secondo lei questa risposta equivale a un’apertura, anche perché la parata potrebbe non aver bisogno di grossi aiuti economici.

Ma dietro i bizantinismi di Tronzano si nasconde l’imbarazzo per un evento che divide la maggioranza che sostiene il governatore Alberto Cirio. Infatti, la Regione i fondi per i grandi eventi internazionali a bilancio li mette eccome, e li aumenterà anche viste le promesse fatte al presidente della Fitp Angelo Binaghi per provare a mantenere a Torino le Atp Finals per altri 5 anni. Quella di Tronzano sembra più un escamotage per evitare di irritare la parte più conservatrice del centrodestra, a cominciare dall’assessore meloniano Maurizio Marrone.