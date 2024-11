Torino Capitale Europea Cultura 2033, approvato il protocollo

Prosegue il percorso per la candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2033. La Giunta comunale ha approvato oggi lo schema di Protocollo d'intesa tra Comune, Regione Piemonte, Città Metropolitana, Camera di commercio, Università, Politecnico, Fondazione Crt e Fondazione Compagnia di San Paolo, che darà vita a un Tavolo Strategico interistituzionale per la candidatura. Una candidatura - sottolinea l'assessora alla Cultura - Rosanna Purchia, "che rappresenta un'occasione unica per proiettare ancora di più la nostra città in un contesto internazionale, valorizzando la straordinaria ricchezza storica e artistica di Torino e la sua capacità di innovare e rigenerarsi. Questo protocollo - precisa - è il primo passo concreto di un percorso ambizioso, che potrà trasformarsi in una straordinaria opportunità di sviluppo economico, sociale e culturale per tutta la comunità torinese. Lavorare insieme sarà fondamentale in questa sfida, così come il coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini". Finalità del protocollo, che sarà firmato nelle prossime settimane, è, appunto, promuovere la partecipazione del territorio attraverso iniziative che coinvolgono istituzioni, stakeholder locali nazionali e internazionali e cittadini. Il passo successiva sarà la nomina, su proposta del presidente del Tavolo di Coordinamento Strategico, di un Advisory Board che avrà finalità di supporto, sviluppo e diffusione dei valori culturali del percorso di candidatura a livello nazionale e internazionale.