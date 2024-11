Dalla Campania al Veneto, nel 2025 sei Regioni al voto

Con la tornata elettorale che si è chiusa ieri sono dodici le Regioni governate dal centrodestra (Piemonte, Basilicata, Abruzzo, Molise, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Lazio, Sicilia, Calabria, Liguria, Marche e Veneto). Il centrosinistra è alla guida in sei: Sardegna, Campania, Puglia, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna. In Valle d'Aosta governano gli Autonomisti. Ci sono poi la Provincia Autonoma di Trento, guidata da Maurizio Fugatti (Lega) e la Provincia Autonoma di Bolzano guidata da Arno Kompatscher (Südtiroler Volkspartei) Nel 2025 sono 6 le Regioni chiamate al voto: Campania, Marche, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto. Le date non sono ancora note, anche se generalmente è il presidente della Regione interessata, in base alle disposizioni previste dalla legge, a stabilire la data. E' possibile anche una sorta di election day da tenere il prossimo autunno, ma non sarà facile mettere d'accordo tutte le Regioni, senza contare che la Valle d'Aosta può decidere in sostanziale autonomia.