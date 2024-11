PALAZZO LASCARIS

Bollo sulle ibride, centrodestra in panne

Nel Consiglio regionale del Piemonte maggioranza in testa coda. La Lega presenta un emendamento per mantenere l'esenzione anche nel 2025 prelevando le risorse dal fondo per il diritto allo studio. Ripicca nei confronti di FdI per la mancata conferma di Sciretti in Edisu

Il blitz era atteso e s’inserisce in una strategia generale con cui la Lega tende ad alzare la tensione all’interno di una maggioranza – quella nel Consiglio regionale del Piemonte – in cui fino a qualche mese fa era forza egemone e ora, invece, è residuale. La guerriglia prende la forma di tre emendamenti con cui il capogruppo del Carroccio Fabrizio Ricca dichiara guerra alla norma, presente nella variazione di Bilancio, che elimina l’esenzione del bollo auto sulle ibride immatricolate a partire dall’1 gennaio 2025, che tuttavia pagheranno il 50 percento della tassa nei primi cinque anni e poi dal sesto la quota intera. Fino a quest’anno è valsa l’esenzione totale, come strumento d’incentivo per l’acquisto di una vettura ecologica, ma se nel 2018 le ibride erano 6mila, nel 2023 sono diventate 60mila e quel potenziale tesoretto di circa 4 milioni fa gola alla giunta. Certo, il provvedimento è impopolare, soprattutto mentre a Roma il partito dell'assessore al Bilancio Andrea Tronzano (Forza Italia) chiede un taglio delle tasse e più incentivi al governo per l’automotive; ma il piatto piange e da qualche parte bisognerà pure iniziare.

La Lega un’idea ce l’ha e la mette nero su bianco in un emendamento che evita il balzello per gli automobilisti riducendo le risorse destinate al diritto allo studio. Un atto a metà tra la ripicca e la provocazione. Sullo sfondo c'è, infatti, la partita legata alle nomine: è noto come Ricca stia provando a difendere il posto di Alessandro Sciretti a capo dell'Edisu, l’ente che gestisce le borse di studio e l’alloggio convenzionato per gli universitari, mentre FdI ha altri piani. Il braccio di ferro, in particolare, è con la vicepresidente della giunta Elena Chiorino e chissà che questa mossa non sia un tentativo di alzare la tensione nei confronti degli alleati.

Non è tutto. In un altro emendamento Ricca propone di tassare anche le auto elettriche, dopo i primi cinque anni di vita, sempre nell’ottica di salvare parzialmente le ibride. Provvedimento probabilmente inammissibile, per via di una legge nazionale che impedisce di tassare le vetture full electric.

Leggi anche: "Tassa Cirio" sul bollo auto, pagheranno anche le ibride

Intanto insorge l’opposizione: “La Lega vuole sottrarre risorse al diritto allo studio, limitando le borse Edisu per oltre 9 milioni. Dimostrano come sempre il loro vero volto: si vantano delle Universiadi e attaccano gli studenti e le studentesse” si legge in una nota di Alleanza Verdi e Sinistra firmata da Alice Ravinale, Valentina Cera e Giulia Marro. La seduta del Consiglio viene sospesa per consentire alla maggioranza un confronto.

La tensione nella maggioranza è alta. “Ricca capirà che dovrà ritirare quegli emendamenti” assicurano gli alleati. Tronzano presenta due emendamenti alla manovra e si apre la prima commissione per l’illustrazione. Uno riguarda lo stanziamento di 15 milioni per l'ospedale di Settimo Torinese per ripianare le perdite di Saapa e consentirne l'ingresso nel sistema sanitario regionale, l'altro è meramente tecnico. Della tassa sull’ibrido se ne riparlerà la prossima settimana, ma l'assessore in commissione ribadisce che “le borse di studio non si toccano”.