ECONOMIA DOMESTICA

Produzione industriale in rosso, spettro recessione sul Piemonte

Per il terzo trimestre dell'anno la manifattura regionale registra una contrazione (-0,5%). Brutto presagio per l'anno prossimo. Il crollo dell'auto (-36%) zavorra Torino. Performance positive per l'agroalimentare. L'indagine di Unioncamere

La produzione industriale in calo per il terzo trimestre consecutivo. Dopo un 2023 di crescita, la manifattura del Piemonte sprofonda verso la recessione. Il settore tessile e quello dei mezzi di trasporto trascinano al ribasso l’industria di una regione che arranca a partire dal suo capoluogo, Torino. Nel periodo tra luglio e settembre la produzione industriale piemontese è calata dello 0,5% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, il fatturato delle imprese segna un calo dell’1,5% e gli ordinativi sono a -0,7%. Ogni indicatore dell’economia regionale segna una contrazione. Dati che suonano come un campanello d’allarme, ancor più se incrociati con quelli del pil nazionale, che nel terzo trimestre dell’anno ha registrato una variazione congiunturale nulla rispetto ai primi sei mesi, risultato peggiore dei principali partner europei e alla media dell’area euro. Sul capoluogo piemontese in particolare pesa il crollo dell'automotive: guardando alla produzione industriale del terzo trimestre 2024 rispetto al terzo trimestre 2023 il settore auto segna un -36,4%, mentre il calo è più limitato nella componentistica -3,4%, con l'aerospazio che dimostra vitalità (+4,9%). “Dai miei giri sul territorio vedo un tessuto ancora solido”, ha commentato l'assessore all'Economia del Piemonte Andrea Tronzano, ma “Torino fa storia a sé per via di Stellantis”.

“Questo andamento, sebbene contenuto rispetto a precedenti periodi di incertezza, merita un’attenta analisi e un monitoraggio costante. La nostra regione sta cambiando pelle: dobbiamo tenerne conto nella programmazione politica ed economica – commenta il presidente di Unioncamere Piemonte Gian Paolo Coscia –. Per far crescere gli investimenti e la capacità produttiva, nel bel mezzo di una fase di decarbonizzazione dell’economia, dobbiamo continuare a puntare sulla semplificazione burocratica, il potenziamento della rete infrastrutturale e il reskilling del personale”.

Come detto, a soffrire di più sono le industrie tessili e dell’abbigliamento e quelle dei mezzi di trasporto che scontano un calo dei livelli produttivi rispettivamente del 5,6% e del 4,4%, a conferma della tendenza rilevata nel precedente trimestre dell’anno. Un andamento che affossa, a livello territoriale, il Torinese (-1,7%) e la provincia di Biella (-3,4%) per la peculiarità dei rispettivi tessuti industriali (nel capoluogo l’auto, nel Biellese il tessile). Il comparto alimentare è ancora quello che evidenzia la dinamica migliore, con una crescita del 3,4% e così si spiega la buona performance delle province di Cuneo (+1,8%). Le industrie elettriche ed elettroniche invertono la tendenza dei primi due trimestri dell’anno, mettendo a segno un aumento dei livelli produttivi del 2,3%, mentre lo sviluppo dell’1,6% registrato dalle industrie chimiche e delle materie plastiche segue i buoni risultati dei primi sei mesi dell’anno. I livelli produttivi delle industrie meccaniche (+0,2%) e del legno/mobile (stabile) sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al periodo luglio-settembre 2023, mentre i metalli (-3,5%) scontano un calo di intensità superiore a quello medio regionale.

Sotto il profilo dimensionale, solo le piccole imprese (10-49 addetti) registrano ancora un risultato positivo, con una variazione tendenziale del livello della produzione del +0,2%. Le realtà aziendali di medie dimensioni (50-249 addetti) scontano una flessione contenuta (-0,2%); il calo appare, invece, più marcato sia per le micro imprese (fino a 10 addetti, -0,8%), sia per le aziende con oltre 250 addetti, che scontano una diminuzione dei livelli produttivi dell’1%.

A margine della presentazione di Unioncamere gli analisti bancari hanno fatto un quadro delle imprese loro clienti. Paola Garibotti, regional manager di UniCredit, ha fatto presente che in un contesto non roseo c’è “un bassissimo numero di default da parte delle aziende piemontese. Quello che preoccupa è l’export legato a Trump, dopo gli annunci che ha fatto sull’innalzamento dei dazi” all'Europa, ma magari “l’export che toglierà alla Cina potrebbe consegnarci un pezzo di quel mercato”. “Anche l’andamento della Germania preoccupa, ma forse un abbassamento dei tassi di interesse ci potrà aiutare”. Pochi default anche per Intesa Sanpaolo, come spiega il direttore commerciale per Piemonte nord Agostino Deiana. Anche lui spera nel taglio del tasso di interesse: “Pensiamo a una riduzione a dicembre e un’altra a gennaio, che arrivi a 50 punti base”. La prima parte del 2025 per entrambi gli analisti comincerà come la fine del 2024, senza il vento in poppa.

Garibotti ha anche voluto enfatizzare il fenomeno delle “imprese di famiglia si stanno aprendo al management esterno, un processo di professionalizzazione” che anche la Regione vuole incentivare: “Metteremo dei soldi nel 2025 perché le imprese”, piccole e micro, “possano prendere un manager con un voucher regionale”, ha annunciato Tronzano. L'assessore ha voluto mettere in chiaro che “l’aerospazio non sostituisce l’auto, che deve restare un nostro pillar”, e che “continuiamo a cercare un secondo produttore” che affianchi Stellantis.

Il territorio nazionale continua a rappresentare da un lato il principale mercato di approvvigionamento di merci e materie prime delle imprese manifatturiere piemontesi, con un’incidenza dell’89,1%, dall’altro la principale area di destinazione dei prodotti, con una quota dell’88,7%. Il trasporto stradale rappresenta ancora la principale modalità utilizzata per la distribuzione e la vendita dei prodotti, seguito dal trasporti combinati strada-aereo e strada-mare. Si registra un aumento, rispetto al 2022, delle imprese che annoverano il trasporto ferroviario tra le modalità privilegiate.