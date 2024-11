Fava (Inps) incontra Cirio, collaboreremo per rilanciare l'occupazione

"Darò importanza prioritaria alla gestione dei territori e sono d'accordo con il presidente Cirio sulla necessità di avviare una collaborazione strutturale che possa rilanciare l'occupazione e soprattutto andare a ingaggiare i giovani, in modo che si possa raggiungere, speriamo in tempi ragionevoli, la sostenibilità di tutto il sistema pensionistico". Lo ha detto il presidente dell'Inps Gabriele Fava che ha incontrato, nella sede provinciale dell'istituto a Torino, il governatore del Piemonte, Alberto Cirio. "Sarà una collaborazione matura, propositiva, favorevole al territorio, a 360 gradi. Riguarderà politiche attive, welfare generativo, i giovani, in modo tale da evitare l'emorragia attuale. Dobbiamo fare un reshoring dei nostri giovani dall'estero verso l'Italia". Tra i temi quello della disabilità. Una provincia piemontese potrebbe aggiungersi alle nove italiane da cui partirà il primo gennaio 2025 la sperimentazione della riforma disabilità che punta a un nuovo sistema di riconoscimento dell'invalidità civile e dell'handicap, con interventi di revisione anche della Legge 104.