Mattarella a Torino per Einaudi, museo Egizio e Anci

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Palazzo d'Azeglio, a Torino, sede della Fondazione Einaudi. Ad accoglierlo il presidente della Regione Alberto Cirio, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il prefetto Donato Cafagna. È iniziata così la giornata nel capoluogo piemontese di Mattarella con il primo appuntamento: il convegno organizzato in occasione dei 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi. Il presidente si recherà poi al Museo Egizio per le celebrazioni del bicentenario. Infine, Mattarella concluderà la visita al Lingotto Fiere per la cerimonia inaugurale della 41esima Assemblea Anci "Facciamo l'Italia giorno per giorno".