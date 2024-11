FASCE TRICOLORI

Anci cambia Pella e torna Napoli

L'onorevole di Biella entra al Lingotto Fiere di Torino con i galloni di numero uno ma perde la carica di vicario che va al compagno di partito, Silvetti, prediletto da Tajani. E l'ex berlusconiano di Giaveno, ora in Azione, stappa una bottiglia

Fine corsa. L’assemblea dell’Anci in corso a Torino che incoronerà Gaetano Manfredi sarà, con ogni probabilità, l’ultima con un ruolo di vertice per Roberto Pella. L’onorevole di Forza Italia, sindaco di Valdengo, nel Biellese, è stato il vicario durante il mandato del collega di Bari Antonio Decaro e ha traghettato l’associazione delle fasce tricolore dopo il suo trasloco a Bruxelles. È dal 1999 che il deputato azzurro fa parte di Anci, prima nel Consiglio nazionale, poi come vicepresidente (a partire dal 2014) e infine da vicario, dal 2017. Insomma, in via dei Prefetti è di casa, al punto che c’è chi lo canzona, “ormai fa parte della tappezzeria”.

Un percorso parallelo a quello di un altro piemontese a lungo suo compagno di partito in Forza Italia e poi nel Pdl, Osvaldo Napoli. L’ex parlamentare è entrato in Anci all’inizio degli anni Novanta, quando era primo cittadino di Giaveno e sgomitava in cerca di una ribalta nazionale, all’alba della Seconda repubblica. Nel 1995 diventa vicepresidente e ci rimane fino al 2011 quando, dopo la fine del mandato di Sergio Chiamparino, prende in mano il timone come facente funzioni per consegnare le chiavi dell’associazione a un altro corregionale, Piero Fassino. Dal 2008 è anche al vertice di Ancitel, la controllata che si occupa di servizi telematici e oggi, spaccate le ottanta primavere, si appresta a un grande rientro: di nuovo vicepresidente, questa volta in quota centrosinistra sotto le insegne di Azione.

Di tutt’altro umore è Pella, giubilato da Antonio Tajani in favore del sindaco di Ancona Daniele Silvetti, figura emergente tra i berluscones che lo sostituirà nel ruolo di vicepresidente vicario. Pella, al secondo mandato da parlamentare, paga la sua vicinanza al vecchio corso, targato Licia Ronzulli, e anche il rapporto mai disteso con un altro biellese eccellente, il ministro Gilberto Pichetto. Dovrebbe però rimanere nell'ufficio di presidenza con il ruolo di vicepresidente semplice.