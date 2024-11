Anci: Manfredi eletto presidente all'unanimità

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è il nuovo presidente dell'Anci. È stato eletto all' unanimità dal Consiglio nazionale a seguito della XX assemblea congressuale che si è tenuta in mattinata al Lingotto Fiere di Torino. Prima di Manfredi, Roberto Pella è stato presidente facente funzioni, in seguito alla fine del mandato di Antonio Decaro, eletto europarlamentare ed ex sindaco di Bari. Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti è stato eletto, sempre all' unanimità, presidente del Consiglio nazionale.