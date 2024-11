Sanità: infermieri, in Piemonte adesione sciopero all'80%

Ha toccato l'80% l'adesione allo sciopero degli infermieri in Piemonte. E' quanto comunica il sindacato Nursing Up. "La mobilitazione odierna - afferma il segretario regionale, Claudio Delli Carri - rappresenta un grido d'allarme per l'intero sistema sanitario nazionale. I sindacati promotori chiedono interventi urgenti e strutturali per garantire un futuro sostenibile al settore e salvaguardare i diritti degli operatori sanitari". Il presidente osserva che fra Piemonte e Valle d'Aosta mancano circa settemila infermieri e che "stiamo vivendo una continua emorragia verso i paesi limitrofi, come la Svizzera e altri paesi esteri, che offrono condizioni migliori per i nostri professionisti, perché manca un investimento serio sulla professione, che dovrebbe renderla attrattiva e sostenibile".