Prevista neve a Torino, in azione il piano della Città

La macchina organizzativa del 'piano neve' del Comune di Torino si è messa in moto a fronte delle previsioni di una possibile precipitazione nevosa che potrebbe interessare la città dal primo pomeriggio di domani. "La Cabina di Regia Neve - spiega una nota di Palazzo Civico - ha avviato le prime azioni secondo le modalità del piano operativo e continua a monitorare costantemente la situazione per coordinare gli interventi necessari al fine di limitare eventuali disagi". Già a partire dalla mezzanotte di oggi .- annuncia l'amministrazione comunale - entreranno dunque preventivamente in azione 29 spargisale per un insalamento dei percorsi collinari, con 13 mezzi impegnati, e della grande viabilità, con 16 mezzi dedicati. Fin dalla mattina, intanto, anche in previsione di un calo sensibile delle temperature, Amiat sta procedendo all'insalamento manuale dei passaggi pedonali e delle aree intorno agli edifici scolastici. Lo stesso sta facendo Gtt con interventi sulle banchine del trasporto pubblico alle fermate di alta e bassa collina.