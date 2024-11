Eternit bis: pg Torino rinnova richiesta ergastolo Schmidheiny

E' stata rinnovata oggi dalla pubblica accusa la richiesta di condannare all'ergastolo Stephan Schmidheiny, l'imprenditore svizzero processato a Torino nel processo d'appello Eternit bis per i decessi a Casale Monferrato (Alessandria). In primo grado, a Novara, l'elvetico era stato condannato a 12 anni di carcere per omicidio colposo. I pg Sara Panelli e Gianfranco Colace hanno proposto alla Corte di dichiarare l'imputato responsabile di omicidio volontario con la formula del dolo eventuale; è stata quindi rinnovata la proposta, già avanzata in primo grado, di infliggere la pena del carcere a vita. I decessi presi in esame nel corso del procedimento sono stati 392. La condanna per omicidio colposo, a Novara, fu pronunciata per 147, mentre la prescrizione venne stata dichiarata per 199.