Dal Fabbro (Iren): multiutility cinghie trasmissione economia reale

"Se ne parla poco delle utilities, si parla molto delle aziende di Stato, un po' meno delle multiutility, ma sono quelle che investono in Italia, non investono in Africa o in Sudamerica, sono quelle che investono nei territori e nei Comuni e sono quelle che impiegano 300.000 persone. Questo per dire che c'è spazio per tutte, per le grandi, per le piccole, le multiutility sono quelle mediane, ma sono una delle cinghie di trasmissione dell'economia reale". Lo ha detto il presidente di Iren, Luca Dal Fabbro, durante il suo intervento all'assemblea dell'Anci in corso al Lingotto. "Credo che il sistema delle multiutility in Italia possa essere utile per lo sviluppo dell'energia e dei servizi sostenibili nei Comuni. Le utility italiane coprono circa 300 miliardi di euro in fatturato annuo, coprono il 15% del Pil" ha osservato. "Siamo quelle più operose, ma un po' meno visibili, abbiamo un ruolo importante con tutti i Comuni dove lavoriamo e credo sia molto importante aumentare il dialogo" ha concluso.