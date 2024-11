LA SACRA RUOTA

L'auto s'è inchiodata: Europa +0,1%. Stellantis fanalino di coda: -16,7%

A ottobre le immatricolazioni salgono dell'1,1%. Guida la Spagna e si riprende la Germania, mentre deludono Francia e Italia. La quota di mercato dei veicoli full hybrid rimbalza al 33%. Calo a doppia cifra per il gruppo guidato da Tavares

È quasi fermo il mercato europeo dell’auto. Nel mese di ottobre sono state immatricolate nell'Europa Occidentale (Ue+Efta+Uk) – secondo i dati dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei – 1.041.672 vetture con un incremento dello 0,1% rispetto allo stesso mese del 2023. Dall’inizio dell’anno le immatricolazioni sono 10.821.299, con un segno positivo dello 0,9% sull’analogo periodo dell’anno scorso. La Spagna ha fatto da apripista con una robusta crescita del 7,2%, mentre la Germania si è ripresa con un aumento del 6% dopo tre mesi di calo. Sono stati registrati cali sia in Francia (-11,1%) che in Italia (-9,1%). Nei primi 10 mesi, sempre in Ue, le vendite di auto sono rimaste stabili (+0,7%), raggiungendo gli 8,9 milioni di unità. I mercati di Spagna (+4,9%) e Italia (+0,9%) hanno avuto un andamento positivo, mentre si sono registrati cali in Francia e Germania (rispettivamente -2,7% e -0,4%).

Stellantis continua nella sua performance negativa: ha immatricolato nel mese di ottobre in Europa 150.346 auto, il 16,7% in meno dello stesso mese del 2023, con una quota di mercato del 14,4% contro il 17,4% di un anno fa.Da inizio anno il gruppo ha venduto 1.700.846 vetture, con un calo del 7,1% e una quota di mercato che passa dal 17,1 al 15,7%.

Sempre nell’Unione Europea, la quota di mercato delle auto elettriche a batteria a ottobre è rimasta stabile al 14,4%. I volumi da inizio anno sono calati del 4,9%, mentre la quota di mercato è scesa al 13,2% dal 14% dello scorso anno. Anche le immatricolazioni di auto ibride plug-in per ottobre 2024 sono diminuite del 7,2%. La quota di mercato per questo tipo di veicoli ha raggiunto il 7,7% questo mese, con un calo di 0,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le immatricolazioni di elettriche a batteria sono aumentate nell’Ue del 2,4%, raggiungendo le 124.907 unità a ottobre. Tuttavia, il volume di mercato annuale è rimasto inferiore del 4,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una quota di mercato totale del 14,4%. Questo calo è stato determinato principalmente da una significativa diminuzione delle immatricolazioni in Germania (-26,6%). A ottobre, infine, le vendite di auto a benzina in Ue sono diminuite complessivamente del 6,8%. La Francia ha registrato il calo più marcato, con un crollo delle immatricolazioni del 32,7%, seguita dall’Italia con un calo del 10,1%. La Spagna ha registrato un calo più modesto dell’1,6%, mentre la Germania è stata l’unico grande mercato a registrare una crescita, con un aumento delle immatricolazioni di auto a benzina del 3,7%. Le auto a benzina rappresentano ora il 30,8% del mercato, in calo rispetto al 33,4% dello stesso mese dello scorso anno. Il mercato delle diesel è diminuito del 7,6%, con una quota di mercato del 10,9% nell’ottobre scorso. Complessivamente, sono stati osservati cali in quasi due terzi dei mercati dell’Ue.